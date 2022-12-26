تكتمل صفوفه صباح الغد.. صاحب "الأرض والجمهور" يسافر للبصرة لبدء رحلة خليجي 25

شفق نيوز / غادر المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الى محافظة البصرة، للمشاركة في بطولة خليجي (25)، فيما بيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن صفوف المنتخب ستكتمل يوم غد الثلاثاء.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفد المنتخب الوطني، غادرَ، مساء اليوم الاثنين، من مطار بغداد متوجهاً إلى البصرة، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ خليجي 25"، مبيناً أن "من المؤمل أن تكتملَ صفوف المنتخب الوطني صباح غد الثلاثاء قبل أن يخوض أولى وحداته التدريبيّة عصراً في ملاعب المدينة الرياضيّة".

وأضاف البيان أن "المنتخب الوطنيّ يلعب في المجموعةِ الأولى التي تضم منتخبات (عمان، السعودية، اليمن)، وسيخوض لقاءً ودياً مع منتخبِ الكويت في 30 من الشهر الحالي في ملعبِ الميناء الأولمبي قبل مواجهةِ الافتتاح مع منتخب سلطنة عمان في السادس من كانون الثاني (يناير) في ملعب البصرة الدولي".