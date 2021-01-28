تقييم "إيجابي" و"انبهار" كويتي.. بنيان: تلقينا دعماً أول لاستضافة خليجي البصرة

شفق نيوز/ قال رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد لكرة القدم اياد بنيان، الخميس، إن أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة الكويتي كان له تقييم إيجابي عقب احتضان البصرة مباراة ودية بين منتخبي العراق والكويت الكروي.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، "اكد لي اليوسف بإن الوفد الكويتي سينقل الصورة بالكامل وكل ماشاهدوه في العراق من تطور وحسن تنظيم وادارة إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم بغية الدعم الكامل للعراق في استضافة بطولة خليجي 25".

وأضاف أن "الوفد الكويتي انبهر بما يمتلكه العراق من مقومات النجاح في استضافة أي بطولة، مشيرا إلى أن الكويت ستكون سندا وستؤيد استضافة العراق لبطولة الخليج المقبلة".

واكد بنيان أن "التطبيعية تلقت دعوة الشيخ احمد الصباح رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي لاستضافة منتخب العراق لخوض لقاء ودي أمام منتخب الكويت شهر آذار المقبل".

وكان منتخب العراق فاز على نظيره الكويتي وديا أمس في ملعب جذع النخلة بالبصرة بنتيجة 2-1.