تقرير مصير بطولة الخليج في البصرة خلال آخر 10 أيام من الشهر الجاري

شفق نيوز / أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم 20 حزيران موعداً لآخر زيارة خليجية تفقدية للبصرة من اجل استضافة خليجي 25، فيما سيكون يوم 30 من الشهر الجاري موعد حسم القرار النهائي.

وقال عضو المكتب شامل كامل لوكالة شفق نيوز إن "الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ترأس إجتماعاً للمكتب التنفيذي للاتحاد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأعضاء وأمين عام الاتحاد السيد جاسم سلطان الرميحي".

وأضاف كامل انه "تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الأول السابق للمكتب التنفيذي، كما تم تقديم إيجاز كامل بتقرير من قبل اللجنة التفقدية للاتحاد عن استعدادات محافظة البصرة العراقية لاستضافة خليجي ” 25 ” بعد الزيارات التي قامت بها اللجنة للمحافظة واطلاعها ميدانيا على المنشآت الرياضية ومتطلبات الاستضافة الأخرى.

وتابع عضو الاتحاد "لقد تم الاطلاع على تقرير الوفد الخليجي الذي زار البصرة مؤخراً وتعرف على نسب الإنجاز لملعب الميناء وخمّن نسبة الانجاز تجاوز 90 % وكذلك الفنادق التي قاربت على الانتهاء بنسبة انجاز بلغت 80 %".

واضاف كامل ان "جدول المرحلة القادمة سيكون هناك زيارة أخيرة لحسم استضافة البصرة لخليجي 25"، مبينا أن "وفد الاتحاد الخليجي حدد يوم 20 من الشهر الجاري لزيارة العراق مع تحديد الموعد النهائي لاجتماع المكتب التنفيذي في الـ 30 من الشهر الحالي".

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلن ، في 17 أيار 2022، الموافقة على منح البصرة حق استضافة خليجي 25 بعد موافقة جميع أعضاء الاتحاد، فيما بيّن أن هناك بعض "النقوصات" التي يمكن تجاوزها لاحقاً في هذا الملف.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن ، في 14 أيار 2022، عن زيارة "روتينية دورية" لوفد خليجي لتفقد ملاعب وفنادق البصرة استعداداً لبطولة الخليج المقبلة، فيما بيّن أن الوفد "سيقسم" المنشآت والفنادق وفقا للحاجة.

ويستعد العراق لإقامة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة ، فيما تستمر الزيارات التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي بشكل مستمر لتفقد مرافق المحافظة وفنادقها وملاعبها لإقامة البطولة.