سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022 بيوم واحد

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T21:12:06+0000
تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022 بيوم واحد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر تشرين الثاني أمام الإكوادور وهو ما خلق وضعا غريبا بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح.

 

related

27 منتخباً تحجز مقاعدها في مونديال قطر

Date: 2022-03-30 05:11:11
27 منتخباً تحجز مقاعدها في مونديال قطر

مواجهة أمريكا وإيران في مونديال قطر تعيد للأذهان موقعة 1998

Date: 2022-04-02 05:55:09
مواجهة أمريكا وإيران في مونديال قطر تعيد للأذهان موقعة 1998

الدوحة تستضيف لقاء العراق مع هونغ كونغ ضمن تصفيات كأس العالم

Date: 2020-12-19 06:16:44
الدوحة تستضيف لقاء العراق مع هونغ كونغ ضمن تصفيات كأس العالم

يونس محمود على رأس 5 نجوم عرب سفراء مونديال قطر 2022

Date: 2019-11-26 12:22:58
يونس محمود على رأس 5 نجوم عرب سفراء مونديال قطر 2022

التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب العراقي

Date: 2021-11-27 09:27:11
التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب العراقي

محافظة ايرانية تستعد لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022

Date: 2022-04-16 05:52:53
محافظة ايرانية تستعد لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022

"هايسنس" راعٍ رسمي لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2022" التي ستُقام في قطر

Date: 2021-04-27 17:42:38
"هايسنس" راعٍ رسمي لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2022" التي ستُقام في قطر

قطر تستضيف مباراة الملحق الأسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم

Date: 2022-02-25 06:45:50
قطر تستضيف مباراة الملحق الأسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم