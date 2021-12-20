تقام لأول مرة.. نساء الديوانية أولاً في بطولة العراق بالبيسبول

شفق نيوز/ أُختتمت منافسات بطولة العراق النسوية بالبيسبول 5 التي أقيمت بقاعة نادي العدل في العاصمة بغداد المغلقة بمشاركة ستة فرق مثلت ست محافظات هي بغداد بجانبيها (الكرخ والرصافة) وميسان والديوانية ونينوى وكركوك.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبيسبول والسوفت بول علي البلداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منافسات البطولة أسفرت عن تأهل ناديي الديوانية ونينوى للمباراة النهائية إنتهت بفوز فريق الديوانية محققاً المركز الأول فرقيا بنتيجة 10- 5 ليحل فريق نينوى بالمركز الثاني".

وأضاف البلداوي؛ ان "فريق ميسان جاء ثالثاً مبينا ان مباريات البطولة حظيت بمتابعة جمهور كبير من محبي اللعبة".

واشار الى ان "البطولة تقام لأول مرة في العراق خصوصاً بعد اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للبيسبول ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي من المؤمل إقامة منافساتها عام 2024 في السنغال".

وختم رئيس الاتحاد حديثه قائلاً ان "النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، نائب رئيس الاتحاد الدكتور أحمد حنون وزع في ختام البطولة الجوائز على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى".