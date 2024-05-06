تقارير: مورينيو يقترب من تدريب رونالدو في السعودية

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الاثنين، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمكن أن يقود ناديا سعوديا الموسم المقبل، بعد أشهر من إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي.

ووفقا لموقع "elfutbolero"، فإنه يمكن لمورينيو تولي تدريب النصر والعمل مع مواطنه كريستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي حتى الآن.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مورينيو قاد رونالدو 164 مباراة سجل فيها اللاعب 168 هدفا وصنع 49.

وأضاف الموقع أنه سيتعين على النادي السعودي أن يعرض على مورينيو راتبا أعلى من راتب المدرب الحالي لويس كاسترو، الذي يقال إنه يبلغ 5.5 مليون دولار سنويًا.

وأقيل مورينيو من تدريب روما في يناير الماضي، وذكر الموقع أن المدرب البرتغالي كان يحصل على 12.5 مليون دولار سنويا.

وأوضح "elfutbolero"، أن النصر قد يعرض على مورينيو نفس الراتب الذي كان يحصل عليه في روما.

وأشار إلى أنه كان يحصل من توتنهام على 20.8 مليون دولار سنويًا رغم أنه لم يفز معه بأي لقب، في حين كان يحصل في مانشستر يونايتد على أكثر من 20 مليون دولار سنويًا.

وارتبط مورينيو البالغ من العمر 61 عاما بتولي تدريب الهلال الصيف الماضي، لكنه رفض العمل في السعودية، ومن الممكن أن يعمل في الدوري السعودي الموسم المقبل، لكن من بوابة الهلال المنافس التقليدي للنصر.

وسبق أن عمل مورينيو مع مواطنه رونالدو في ريال مدريد لمدة ثلاثة مواسم.