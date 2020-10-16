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تقارير: عملاق إسباني يخطط لخطف بوغبا

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-16T14:33:11+0000
تقارير: عملاق إسباني يخطط لخطف بوغبا

شفق نيوز/ كشفت شبكة "إي إس بي إن" الإخبارية الأميركية، أن نادي برشلونة الإسباني يدرس تقديم عرض رسمي للفرنسي الدولي بول بوغبا، صانع ألعاب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولطالما أبدى بوغبا، الحاصل برفقة منتخب الديوك على لقب كأس العالم التي أقيمت في روسيا في صيف 2018، رغبته في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، وتشير أنباء إلى أنه يعكف الآن على تقييم مستقبله مع "الشياطين الحمر".

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2021، لكن النادي الإنجليزي يمتلك بندا يتيح له تمديد العقد لعام إضافي.

وأشار التقرير، إلى أن ناديي يوفنتوس الإيطالي والعملاق المدريدي يبقيان وجهات مقبلة محتملة لبوغبا، لكن الأخير لا يزال منفتحا على فكرة الذهاب إلى برشلونة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

ويتطلع العملاق الكتالوني إلى تعزيز خطوطه الأمامية بعناصر جديدة، لاسيما بعد رحيل عدد من أبرز لاعبيه في الميركاتو الصيفي المنتهي مؤخرا، أبرزهم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز، الذي انتقل إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويسعى المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، الذي حلّ مكان الإسباني كيكي سيتين، لإعادة هيكلة الفريق من أجل العودة به للمنافسة بقوة على كل البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، بعد أن خرج النادي صفر اليدين من كل المسابقات في الموسم الماضي.

وشهدت أروقة نادي برشلونة أزمة عنيفة زلزلت أركانه هذا الصيف، بعد أن أبلغ الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة الفريق بأنه يرغب في الرحيل عن أسوار "كامب نو" في الصيف الحالي، قبل أن يعدل عن قراره في وقت لاحق.

وجاء قرار ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات وهو الرقم الأعلى للاعب كرة في العالم، بعد الخروج المهين لبرشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وتحديدا من دور ربع النهائي أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد الهزيمة المذلة أمام العملاق البافاري بنتيجة 8-2.


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