تفوق مصافي الوسط والشمال وسولاف والبيشمركة في الدوري العراقي للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

حققت أربعة فرق الفوز على منافسيها، مساء اليوم الأربعاء، في دوري الكرة الطائرة العراقي الممتاز للموسم 2025-2026.

وفي أولى مواجهات اليوم من المجموعة الثالثة حقق فريق مصافي الوسط الانتصار على حساب فريق النعمانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-16، 25-16، 25-19.

وفي ثاني المواجهات واصل مصافي الشمال عروضه القوية وانتصر على الصناعة بثلاثة أشواط نظيفة 25-8، 25-11، 25-12.

وفي مباراة كبيرة حسمها أصحاب الأرض والجمهور تغلب سولاف على المقدادية بثلاثة أشواط لاثنين في ثاني جولات المرحلة الأولى في المجموعة الأولى، وكانت أشواط اللقاء كالتالي 25-22، 17-25، 25-27، 25-15، 11-15.

أما فريق البيشمركة فقد تمكن من التغلب على أصحاب الأرض فريق الكوفة بثلاثة أشواط دون مقابل كانت على النحو الآتي 16-25، 13-25، 10-25.