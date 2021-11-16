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تفوق على أكثر من 7 آلاف متسابق.. عداء عراقي يخطف "ذهبية" ماراثون بيروت

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-16T14:09:23+0000
تفوق على أكثر من 7 آلاف متسابق.. عداء عراقي يخطف "ذهبية" ماراثون بيروت

شفق نيوز/ توّج العداء العراقي الدولي السابق سعدون ناصر حافظ بالوسام الذهبي لماراثون بيروت الدولي لمسافة 21 كم للفئات العمرية "الرواد".

وقال سعدون لوكالة شفق نيوز؛ "تمكنت من التتويج باللقب وحصلت على الوسام الذهبي في ماراثون بيروت الدولي، والذي شارك فيه أكثر من سبعة آلاف عداء وعداءة يمثلون مختلف دول العالم".

واضاف ان "النتيجة ليست بالسهلة فقد تمكنت التفوق على خيرة عدائي العالم الذين يمثلون مختلف الجنسيات".

واهدى سعدون الوسام الى الجمهور العراقي الذي يستحق كل الخير والسعادة.

ويعد سعدون ناصر من ابرز عدائي العراق فترة الثمانينات والتسعينات وحصد عدة ألقاب عربية واسيوية على مدار رحلته مع سباق ركض المسافات الطويلة.

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