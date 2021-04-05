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تفاؤل لدى الوفد الخليجي باستعدادات البصرة لاستضافة خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-05T07:16:40+0000
تفاؤل لدى الوفد الخليجي باستعدادات البصرة لاستضافة خليجي 25

شفق نيوز / أعرب أعضاء الوفد التفتيشي للاتحادات الخليجية، يوم الاثنين، عن ارتياحهم الكبير لما شاهدوه من حملات إعمار واستعدادات "كبيرة" لتكون البصرة على أتم الاستعداد لتضييف الحدث الرياضي الخليجي المرتقب بنسخته الـ25.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الانطباعات التي أعرب عنها أعضاء الوفد الخليجي الزائر للبصرة، كانت ايجابية".

وأضاف العيداني، أن "الوفد لمس بوضوح حجم الإعمار والبنى التحتية في المجالات الخدمية والسياحية بمحافظة البصرة، وعبروا عنها أجمل تعبير".

وتبنى نائب رئيس الهيئة التطبيعية وممثلها مع الوفد الخليجي شامل كامل، تعريف الوفد بأهم الأمور الفنية المتعلقة بتنظيم البطولة وما يرافقها من تنسيق كبير للمؤسسات الرياضية العراقية التي تعوّل على نجاح البصرة في استضافة البطولة.

وأعرب كامل عن أمله في أن تسهم استضافة هذه البطولة بـ"تنظيم واستضافة بطولات أُخرى على مختلف المستويات بما يلبي طموح الجماهير العراقية".

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