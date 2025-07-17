تفاؤل حذر.. هل يبتسم طريق المونديال لـ"أسود الرافدين"؟

شفق نيوز- بغداد

تصاعد أمل المنتخب العراقي لكرة القدم، بالتأهل لبطولة كأس العالم 2026 بعد إعلان قرعة الملحق الآسيوي التي وضعت "أسود الرافدين" بمواجهة منتخبي السعودية وإندونيسيا ضمن المجموعة الثانية.

وعن حظوظ العراق في المبارتين المقبلتين، قال مدرب كرة القدم، حسن أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة المنتخب الوطني في الملحق الآسيوي متوازنة وأسهل من المجموعة الثانية التي أراها أصعب".

وبيّن أحمد، أن "تصنيف المنتخب الوطني أعلى بمستوى واحد من منتخب السعودية وأعلى أيضاً من منتخب إندونيسيا".

ورأى المدرب، أن "منتخب العراق أفضل بالمستوى والامكانيات من المنتخب السعودي بحسب المباراتين الأخيرتين في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، لذلك المباراتين المقبلتين مطمئنتان والأمل كبير بالتأهل".

لكن في المقابل، قال المدرب راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة المنتخب الوطني صعبة وأكثر تعقيداً من المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف شنيشل، أن "تحقيق الإنجاز وبلوغ التأهل لكأس العالم مروهون بالمواجهتين المقبلتين أمام المنتخب السعودي الذي يجيد التعامل مع المباريات الإقصائية والحاسمة بفضل ما يمتلك من خبرة في مثل هكذا مواجهات مصيرية، وأمام المنتخب الإندونيسي الذي أصبح من الفرق الجيدة وتطور بشكل كبير وبامكانه تحقيق المفاجأة ويضمن التأهل للمونديال".

ورغم ذلك، أشار شنيشل في الختام إلى أن "كل شيء وارد في كرة القدم، وعلى المنتخب العراقي الاستعداد جيداً للمواجهتين المقبلتين".

هذا وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق والسعودية وإندونيسيا.

‏وسيخوض المنتخب العراقي مباراته الأولى أمام منتخب إندونيسيا يوم 11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

‏بينما ستكون مباراته الثانية أمام صاحب الضيافة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

‏وستقام المباراتان على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

وأسفرت قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أجريت صباح اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا، عن صدامات عربية مثيرة.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية رفقة كل من: السعودية وإندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان.