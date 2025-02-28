"تفاصيل وأسرار".. نيمار يتحدث عن عرض ريال مدريد في 2013

شفق نيوز/ كشف النجم البرازيلي نيمار، يوم الجمعة، عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من قبل نادي ريال مدريد الإسباني في العام 2013، قبل أن يوقع لبرشلونة في نفس العام.

وبرز نيمار كواحد من أبرز المواهب الكروية في العالم خلال فترة لعبه مع نادي سانتوس، مما أثار صراعا كبيرا بين الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.

وفي النهاية، نجح برشلونة في حسم السباق لصالحه بتوقيع اللاعب مقابل 57 مليون يورو، قبل أن يبيعه لاحقا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في عام 2017.

خلال مشاركته في بودكاست "Podpah"، كشف نيمار عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من ريال مدريد، قائلا: "تلقيت عرضا من الناديين الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد وضع شيكا على بياض أمامي، وقالوا لي: 'قم بالتوقيع وسندفع لك ما تطلبه".

وأضاف: "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) كان يحبني كثيرا وتحدث معي أكثر من مرة".

وتابع نيمار: "كان يريد رؤيتي ألعب في ريال مدريد، لكنني قررت في النهاية الاستماع إلى قلبي. رغم أنني كنت سأحصل معهم على ثلاثة أضعاف ما تقاضيته في برشلونة".

وأوضح نيمار، البالغ 33 عاماً، أن "حلمه كان دائما اللعب لبرشلونة، حيث كان يتواجد آنذاك نجماه الكبيران رونالدينيو وليونيل ميسي".

وبين أن "أردت اللعب بجوار ليو (ميسي)، لذلك قررت الانضمام إلى برشلونة".

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لرامون مارتينيز، السكرتير الفني الأسطوري لريال مدريد، الذي كشف أن نيمار قضى بضعة أيام في أكاديمية ريال مدريد في مارس 2006.

وأضاف أن النادي الإسباني تقدم بطلب لتسجيل اللاعب، لكن الصفقة فشلت بسبب رفض النادي توفير سكن لعائلة نيمار بقيمة 60 ألف يورو، وهو ما كانت العائلة تحتاجه للانتقال إلى إسبانيا.