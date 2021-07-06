تفاصيل مهمة تخص انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة: التنافس يحتدم بين درجال وشرار

شفق نيوز/ أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، أن باب الترشيح على مناصب مجلس إدارة الاتحاد الجديد سيفتتح في الحادي عشر من شهر تموز الحالي، فيما لفت مصدر في التطبيعية إلى وجود تنافس على المناصب القيادية لاتحاد الكرة العراقي.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان الانتخابات ستحسم في 14 تموز المقبل، وستكون ابواب الترشيح مفتوحة من خلال تقديم مستمسكات الترشيح والتسجيل للجنة مشكلة في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأوضح كامل؛ أن انتخابات ممثليات الاتحاد في المحافظات ستنتهي في العاشر من تموز الحالي حيث ستكون ممثلية واسط المحطة الاخيرة للانتخابات الفرعية.

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان وزير الرياضة عدنان درجال سيكون بمواجهة شرار حيدر للتنافس على كرسي الرئاسة. ،

وأضاف المصدر؛ أن المنافسة ستكون محتدمة بين يونس محمود وعلي جبار والدكتور عبدالله مجيد على منصبي النائب الأول والنائب الثاني، لافتا إلى مناصب الأعضاء لم تتضح الشخصيات التي تنافس على هذه المناصب حتى الآن.