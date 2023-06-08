تفاصيل مثيرة في عقد ميسي مع ميامي.. وبرشلونة ترد

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام تفاصيل مثيرة عن عقد انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 35 عاما، إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي/ بعد رفضه عرض الهلال السعودي رسميا.

وذكرت صحيفة TYC، أن عقد الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الأمريكي المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام، سيمتد لمدة 3 أعوام قادمة، حتى 30 يونيو/ حزيران من عام 2026.

وكشفت الصحيفة، أن العقد سيشمل بندا يمنح ميسي، حق الرحيل عن الفريق الأمريكي "مجانا"، نهاية الموسم الثاني.

وفيما يخص موعد ظهور ميسي مع إنتر ميامي، أوضح المصدر أن العقد سيصبح ساريا، مع حلول الأول من يوليو/ تموز القادم، حيث سيلعب الفريق مباراة، في نفس هذا اليوم.

وأضاف المصدر "قانونيا.. يحق لليونيل ميسي، أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، يوم 1 يوليو/ تموز، إذا كان جاهزا بدنيا".

وحول راتب النجم الأرجنتيني، أكدت صحيفة "سبورت"، أنه سيحصل على مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس وآبل" أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، حيث سيتسنى لـ ليو الحصول على حصة من أرباح Apple + للمشتركين الجدد، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، وأخيرا الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال.

ورفض ميسي عرضا سعوديا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.

إلى ذلك أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن جوان لابورتا، رئيس النادي، اجتمع مع خورخي ميسي الاثنين الماضي لتقديم عرض رسمي لعودة اللاعب إلى البلوغرانا.

وأوضح البيان أن والد ميسي أخبره برغبة اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميامي المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.

وأشار بيان برشلونة، إلى أن "لابورتا تفهم قرار اللاعب ورغبته في الانضمام إلى دوري بمتطلبات أقل بعيدا عن الأضواء والضغط الذي عانى منه في السنوات الأخيرة".

واختتم البيان بالتأكيد على الاتفاق مع خورخي ميسي على تجهيز وداعية لائقة للاعب مع الجماهير الذين اعتبروه دائما أسطورة لبرشلونة وسيبقى دائما معشوقا بين الكتلان.

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن إنتر ميامي، سيمنح "ليو"، عقدا لمدة 4 مواسم، أما الهلال فتقدم بعرض للبرغوث لمدة موسمين فقط.

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن رحيل ميسي، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، وخاض النجم الأرجنتيني 75 مباراة بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرين.