تفاصيل مثيرة بشأن فسخ عقد كاساس.. الاتحاد ملزم بدفع مبلغ ضخم كـ"تعويض"

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية، أمير كامل المعموري، يوم الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً أن قيمة الفسخ تبلغ 500 ألف دولار أمريكي.

وقال المعموري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم مُلزم في حال قرر إنهاء عقد كاساس قبل موعده المحدد بين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 و31 كانون الثاني/ يناير 2027، بإشعار المدرب قبل 30 يوماً ودفع نصف مليون دولار إضافةً إلى جميع المستحقات المالية المتفق عليها، بما في ذلك المكافآت ونفقات السفر وأي تعويضات أخرى".

وأشار المعموري، إلى أن "العقد ينص على شرط مماثل في حال قرر كاساس إنهاء تعاقده مع الاتحاد العراقي قبل الأوان، إذ يتوجب عليه دفع 500 ألف دولار لإنهاء العقد من جانبه".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون ملزماً بإنهاء عقود جميع المدربين المساعدين في حال فسخ عقد المدرب الرئيسي، وإذا لم يلتزم بذلك فسيُعتبر الاتحاد قد انتهك بنود العقد بشكل خطير".

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد كشف لوكالة شفق نيوز، فجر اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من قيادة المنتخب العراقي، إثر تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لاذعة طالت كاساس، بسبب إخفاق المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالته.