تفاصيل مباريات منتخب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الآسيوية المنظمة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً جدول مباريات منتخب العراق للناشئين، الذي يخوض منافسات المجموعة E في مدينة العقبة بالأردن.

ويستهل منتخب العراق مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الفلبين يوم السبت 22 من الشهر الجاري على ملعب العقبة عند الساعة السابعة مساءً.

أما المباراة الثانية فستكون أمام منتخب الأردن، أصحاب الأرض، يوم الأربعاء 26 من الشهر الجاري على الملعب نفسه عند الساعة الرابعة عصراً.

كما يواجه المنتخب العراقي نظيره بوتان يوم الجمعة 28 من هذا الشهر على ملعب العقبة عند الساعة السابعة مساءً.

ويختتم المنتخب العراقي مبارياته في المجموعة بمواجهة قوية أمام أستراليا يوم الأحد 30 من الشهر الجاري عند الساعة السابعة مساءً على الملعب ذاته.

يذكر أن القرعة وضعت منتخب العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا التي تقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 من من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى جانب منتخبات: العراق، الفلبين، الأردن، بوتان، وأستراليا.