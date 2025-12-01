تفاصيل مباريات الدور السابع لدوري النخبة العراقي لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد كرة اليد العراقي، يوم الاثنين، جدول مباريات الدور السابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم الرياضي 2025–2026، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وستنطلق منافسات الجولة يوم الجمعة 5 كانون الأول 2025 وتتواصل حتى اليوم التالي، حيث ستُقام مباريات الدور على مدار يومين؛ ثلاث مواجهات يوم الجمعة، على أن تُستكمل بقية اللقاءات يوم السبت.

مباريات يوم الجمعة تتضمن مواجهة نفط البصرة مع الجيش في قاعة نادي نفط البصرة عند الساعة الثانية ظهراً، وفي التوقيت نفسه يلتقي نفط ميسان مع السليمانية في قاعة كلية التربية البدنية بمحافظة ميسان، تليها مباراة الفتوة الموصلي أمام الحشد الشعبي في قاعة نادي الفتوة عند الساعة الرابعة عصراً.

أما يوم السبت فيشهد إقامة لقاء الكوت مع ديالى في قاعة ميثم حبيب في واسط عند الساعة الثانية ظهراً، إضافة إلى مباراة كربلاءوبلدية البصرة في قاعة الحكيم بكربلاء بالتوقيت ذاته.

ويُتوقع أن تشهد الجولة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في ظل سعيها لحصد النقاط وتعزيز مواقعها في جدول الترتيب ضمن مشوار الدوري.