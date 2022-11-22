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تفاصيل اصابة الشهراني.. كسر في الفك وعظام الوجه وطائرة خاصة تنقله إلى ألمانيا للعلاج

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-22T20:47:02+0000
تفاصيل اصابة الشهراني.. كسر في الفك وعظام الوجه وطائرة خاصة تنقله إلى ألمانيا للعلاج

شفق نيوز/ أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، بنقل اللاعب السعودي ياسر الشهراني بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها خلال لقاء منتخبه مع الأرجنتين الذي انتهى بفوز تاريخي للأخضر 2-1.

وتعود تفاصيل إصابة الشهراني إلى اصطدام محمد عويس حارس السعودية بياسر في كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني الذي حاول جاهداً إدراك التعادل.

وسقط ياسر على الأرض لعدة دقائق أصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفاً على زميله الشهراني نظراً لقوة الاصطدام حيث دخل الحارس بركبته في رأس اللاعب.

ونظراً لصعوبة الإصابة طلب الجهاز الطبي من الجهاز الفني إجراء تبديل لعدم قدرة اللاعب على تكملة المبارة.

وبعد إجراء الأشعة تبين إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر وضرر في الأسنان ويحتاج لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.

وأمر محمد بن سلمان ولي عهد المملكة بنقل اللاعب ياسر الشهراني بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد إصابته التي تعرض لها خلال مبارة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.

وأجرى الجهاز الفني تبديلا بنزول اللاعب زميله محمد البريك ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ونجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

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