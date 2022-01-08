تفادياً لـ"كارثة كروية".. الاتحاد العراقي يؤجل إحدى مباريات الدوري

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، تأجيل مباراة فريقي الشعلة والنجدة ضمن دوري الدرجة الثانية، في بغداد، (المرحلة الثانية) المقرر إقامتها يوم السبت، على ملعب الشعلة، إلى إشعارٍ آخر .

وذكرت إدارة نادي النجدة أن "مباراة فريقها أمام الشعلة بدوري أندية العراق للدرجة الثانية لكرة القدم، كانت ستكون على ملعب الشعلة عكس ماهو متوقع" .

وقال أمين سر نادي النجدة، حيدر العتابي، لوكالة شفق نيوز، إن "تهديدات خطيرة للاعبي وجماهير وإداريي نادي النجدة، جرى تلقيها مؤخراً من قبل بعض المحسوبين على جماهير الشعلة ولاعبيها، وهذا موثق وتم تقديمه إلى لجنة الانضباط منذ تاريخ 23/11/2021 ولغاية الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بذلك خصوصا بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي منذ التاريخ أعلاه على خلفية أحداث مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح النجدة بنتيجة 2-1 في 22/11/2021 والتي جرت على ملعب الكاظمية".

وأضاف العتابي، سبق وأن "شهدت المباراة أثناء وبعد انتهائها تهجماً واضحاً على لاعبي النجدة وجماهيرهم وأيضا الحكام، الأمر الذي اضطر فيه قوة أمن الملاعب لطلب قوة إضافية لتهدئة الوضع وسلامة خروج الحكام" .

وتابع: "منذ ذلك التاريخ لم تتخذ لجنة الانضباط أي قرار بحقهم بحجة فقدان (المعاملة) ما بين لجنة الانضباط والمسابقات وبين سيارة الأخ طه عبد حلاته رئيس لجنة الانضباط، بسبب عدم وجود غرفة خاصة بهم في الاتحاد".

ولفت العتابي، إلى أن "رغم ذلك قدمت إدارة النجدة منذ (5) أيام نسخة أخرى من الشكوى معززة بالصور والتهديدات إلى عبد حلاته، الذي بقى يماطل بالموضوع ليحيل الأمر يوم الأربعاء الماضي إلى لجنة أمن الملاعب ليتخذوا قراراً بذلك".

وكان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، حيدر عوفي، قد قرر أمس الجمعة، إقامة المباراة على ملعب الشعلة، إلا أن إدارة نادي النجدة، حملت لجنتي الانضباط والمسابقات مسؤولية أي اعتداء قد يحصل في المباراة، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تأجيلها.