تغيير موقع بطولة الأندية للدراجات: اربيل تعتذر ودهوك تتولى الاستضافة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الاثنين، تغيير مكان إقامة بطولة الأندية "التجمع الثالث" من مدينة أربيل إلى دهوك.

وصرح المنسق الإعلامي ساجد سليم لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الفرعي في أربيل قدم اعتذاراً رسمياً بسبب عدم قدرته على استضافة البطولة بسبب مشاكل إدارية ومالية.

وأكد سليم أن اتحاد أربيل أبلغ عن عدم جاهزيته لاستضافة المرحلة الثالثة من البطولة بسبب أزمة مالية.

وأشار إلى أن الاتحاد المركزي قام بنقل البطولة من أربيل إلى دهوك بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد الفرعي لدهوك، الذي أبدى استعداده لاستضافة البطولة.

وأكد أن موعد البطولة لم يتغير وستقام وفقاً للترتيبات المتفق عليها، والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير خلال شهر آب المقبل بمشاركة جميع الأندية العراقية المشاركة في سباقات البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الأندية للدراجات في المرحلة الثانية أُقيمت في محافظة ذي قار خلال شهر نيسان الماضي.