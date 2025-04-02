تغيير موعد مباراة دهوك والزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تقديم موعد مباراة دهوك والزوراء ثلاث ساعات.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قدمت موعد المباراة من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الخميس، بغية فسح المجال أمام فريق نادي دهوك ممثل العراق للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية، ولقرب موعد مغادرة الفريق إلى العاصمة الكويتية لمواجهة فريق القادسية برسم ذهاب النهائي الخليجي.

وكان أمين سر نادي دهوك، جاسم محمد حاجي، قال لوكالة شفق نيوز "لقد قدمنا طلباً رسمياً مرتين من أجل تأجيل مباراتنا المقبلة في الجولة الـ26 أمام الزوراء"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم رفض الطلب في المرة الأولى، بينما ننتظر الرد بشأن الطلب الثاني على أمل أن تتم الاستجابة، لا سيما أن طلبنا جاء من أجل المصلحة الوطنية وليس لأجل دهوك فقط".

وأوضح أن "فريق دهوك على بعد خطوات لتحقيق أول إنجاز تاريخي للعراق، وهو خطف بطولة كأس الخليج للأندية والذي لم يتبق سوى أيام قليلة لخوض مباراتها الأولى".

وأضاف "الجهاز الفني طلب من الإدارة تأجيل اللقاء لتهيئة اللاعبين، والتركيز في إعدادهم الخاص لخوض اللقاء المهم أمام القادسيةالكويتي".