تغيير موعد مباراة الزوراء والشرطة في الجولة 17 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تغيير موعد مباراة فريقيّ الزوراء والشرطة التي ستجري على ملعب الشعب الدولي هذا الاسبوع.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولةِ السابعة عشرة من منافساتِ الدوري الممتاز، ستجري في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بدلاً من السابعة مساءً يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر فريق الشرطة المتصدر فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بـ44 نقطة، فيما يقف فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة.