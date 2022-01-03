سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تغيير موعد مباراة الزوراء والشرطة في الجولة 17 من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-03T15:57:02+0000
تغيير موعد مباراة الزوراء والشرطة في الجولة 17 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تغيير موعد مباراة فريقيّ الزوراء والشرطة التي ستجري على ملعب الشعب الدولي هذا الاسبوع.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولةِ السابعة عشرة من منافساتِ الدوري الممتاز، ستجري في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بدلاً من السابعة مساءً يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر فريق الشرطة المتصدر فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بـ44 نقطة، فيما يقف فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة.

related

الشرطة يتعاقد مع لاعب سوري بمبلغ كبير والزوراء يجدد لجلال حسن

Date: 2021-08-05 17:26:45
الشرطة يتعاقد مع لاعب سوري بمبلغ كبير والزوراء يجدد لجلال حسن

الزوراء يعود للوصافة بعد فوز مستحق على الكرخ في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-11-25 15:00:18
الزوراء يعود للوصافة بعد فوز مستحق على الكرخ في دوري الكرة الممتاز

الشرطة يتعادل مع النفط ويستعيد المركز الثاني في الدوري الممتاز

Date: 2021-06-21 18:44:35
الشرطة يتعادل مع النفط ويستعيد المركز الثاني في الدوري الممتاز

الزوراء يحسم وصافة الدوري العراقي بفوز قاتل على الشرطة

Date: 2021-02-24 16:07:13
الزوراء يحسم وصافة الدوري العراقي بفوز قاتل على الشرطة

الزوراء يجدد لأربعة والشرطة يتعاقد مع لاعب الجوية

Date: 2021-08-10 17:35:19
الزوراء يجدد لأربعة والشرطة يتعاقد مع لاعب الجوية

التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

Date: 2021-07-28 18:43:46
التطبيعية تستدعي ممثلي القوة الجوية والشرطة على خلفية شكوى لاعبين

امانة بغداد يفوز بهدف وحيد على الزوراء ودياً

Date: 2021-10-06 15:49:50
امانة بغداد يفوز بهدف وحيد على الزوراء ودياً

ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Date: 2021-05-18 12:48:47
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر