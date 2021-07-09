تغيير موعد لقاء الطلبة والحدود بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الجمعة، إرجاء مباراة الطلبة والحدود ضمن الجولة السابعة والثلاثين يوما واحدا واقامتها الأربعاء المقبل في ملعب أحمد راضي بدلا من الثلاثاء.

وكان فريق الطلبة خاض مباراته اليوم امام فريق القوة الجوية على ملعب احمد راضي لحساب الجولة 46 رغم تعرض 14 لاعباً للاصابة بفايروس كورونا وانتهى اللقاء 1-1 ، وقد ظهر الاعياء على لاعبي الطلبة بشكل واضح وتم استبدال عدد منهم لعدم تمكنهم الاستمرار وقام حكم اللقاء هيثم محمد علي بايقاف المباراة عدة مرات لمنح اللاعبين راحة للتبريد وشرب المياه تعاطفاً مع اللاعبين .

وقد اعلن لاعب الطلبة كرار محمد الذي لم يتمكن من اكمال المباراة ، بعد اللقاء عن اصابته بفيروس كورونا وشارك اساسياً في مباراة اليوم أمام القوة الجوية ، وابرز نتيجة فحصه .