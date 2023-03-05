تغيير مواعيد مباريات بدوري الدرجة الثانية لتزامنها مع مواجهات بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تغيير مواعيد مباريات ضمن دوري الدرجة الثانية، لتزامنها مع مواعيد مباريات الدور الـ(32) من بطولة كأس العراق.

وذكر بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مباراة حيفا / الجيش ضمن دوري الدرجة الثانية "منطقة بغداد" ستتغير من يوم الثلاثاء الموافق 3/7 إلى يوم الجمعة الموافق 3/10 وعلى ملعب حيفا".

فيما تم تغيير مباراة التاجي / أبناء المدينة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في "منطقة بغداد" المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 3/7 إلى يوم الأربعاء الموافق 3/8 على ملعب التاجي بنفس التوقيت.