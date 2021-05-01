تغيير مواعيد المباريات المؤجلة مراعاة للشرطة والجوية

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم السبت، تغيير مواعيد المباريات المؤجلة في دوري الكرة الممتاز ليوم واحد فقط.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "التغيير جاء مراعاة لإجراءات السفر الخاصة بفريقي القوة الجوية والشرطة"، مبينا أن "أربعة مباريات مؤجلة ستقام في بغداد ثلاثة منها على ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة وواحدة تقام على ملعب نادي الكرخ في الساعة الرابعة عصراً".

وأضاف عوفي، أن "مباراة واحدة ستقام يوم الثلاثاء المقبل بدلا من يوم الاثنين في الساعة العاشرة مساءً بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه الديوانية، وتقام الأربعاء، بدلا من الثلاثاء مباراة واحدة في نفس الوقت وعلى الملعب ذاته بين فريقي الشرطة وضيفه نفط ميسان".

وستقام يوم الجمعة، وفقا لرئيس لجنة المسابقات، "مباراة واحدة فقط بعد ان كانت مقررة اقامة مباراتين، وستكون بين القوة الجوية وضيفه نفط الوسط، على ان تقام مباراة الكرخ وضيفه الشرطة على ملعب أحمد راضي في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل، بعد ان كان مقرراً لها ان تقام الجمعة المقبل".

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة رغم تأجيل مباراتين لمشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا.