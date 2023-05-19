تغيير ملعب وتوقيت مباراتين من الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز /قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، تغيير ملعب وتوقيت مباريات يوم غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ووفق التغييرات الجديدة ستقام مباراة النفط والقوة الجوية في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً على ملعب الشعب الدولي، والتي كان مقرر إقامتها بملعب الساحر احمد راضي في الساعة الرابعة والنصف.

بينما ستقام مباراة الشرطة مع الكرخ في الساعة التاسعة مساءً بدلا من الساعة السابعة على ملعب الشعب الدولي.