تغيير ملعب وتوقيت مباراتين من الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تغيير مكان مباراة فريقي الزوراء والديوانية من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة (23) للدوري الممتاز، وبنفس التوقيت يوم غد السبت.

كما قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تغيير توقيت مباراة فريقي نفط ميسان والطلبة المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة (23) لمنافساتِ الدوري الممتاز من موعدها المحدد سابقاً الثالثة والنصف عصراً الى موعدها الجديد الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأحد المقبل في ملعبِ ميسان الأولمبي.