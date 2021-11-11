تغيير ملعب مباراة نفط ميسان والكرخ واختتام دورة آسيوية لحراس المرمى في بغداد

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم إقامة مباراة نفط ميسان والكرخ ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف في ملعب الفيحاء في محافظة البصرة بدلاً من ملعب ميسان الأولمبي، وذلك لوجود أعمال صيانة في الملعب.

من جانب آخر؛ اختتمت، اليوم الخميس، الدورة التدريبية الخاصة بمدربي حراس المرمى التي أقامتها اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد للفترة من السادس ولغاية الحادي عشر من هذا الشهر ، وحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي جاسم الحربي والمحاضر الدكتور عبد الكريم ناعم، وشارك في الدورة 28 مدرباً محلياً.