تغيير ملعب مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي بكأس آسيا

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تغيير ملعب مباراة منتخب العراق الاولمبي أمام نظيره التايلاندي ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً من ملعب الوكرة القديم إلى استاد الجنوب في الوكرة.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ابلغنا بتغيير الملعب لأمور تنظيمية"، موضحاً انه "نقل مباراتنا من ملعب الوكرة إلى استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة وهذا امر طبيعي لنا ولم يشكل عائقاً لجاهزية منتخبنا".

وأشار هاشم، إلى أن "تغيير الملاعب لا يؤثر على خوضنا اي لقاء سيما وان كل ملاعب قطر جيدة وعلى مستوى عال ولهذا لم يشكل ذلك على لاعبينا اي عائق".

ويخوض المنتخب الاولمبي العراقي تحت 23 سنة اولى مواجهاته في النهائيات الاسيوية المؤهلة الى باريس 2024 يوم 16 من الشهر الحالي.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند وطاجيكستان، وتنطلق منافسات البطولة يوم 15 من شهر نيسان الجاري في قطر.