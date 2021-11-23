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تغيير ملعب مباراة القوة الجوية والطلبة.. اتحاد الكرة يدعو لاعبين دوليين سابقين

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T13:48:33+0000
تغيير ملعب مباراة القوة الجوية والطلبة.. اتحاد الكرة يدعو لاعبين دوليين سابقين

شفق نيوز/ قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، تغيير ملعب مباراة فريقيّ القوة الجوية والطلبة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، فيما وجّه اتحاد الكرة دعوة للاعبين الدوليين السابقين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت إقامة مباراة فريقي القوة الجوية والطلبة يوم الخميس المقبل على ملعب التاجي في الساعة الثانية بعد الظهر، بدلاً من ملعب نادي أمانة بغداد.

وبينت ان سبب تغيير الملعب جاء لوجود ترميمات في ملعب نادي أمانة بغداد (الملعب المفترض لنادي الطلبة).

من جانب اخر، دعا الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم اللاعبين الدوليين السابقين الراغبين بالإشراف على مباريات الدوري إلى تقديمِ طلباتهم إلى الاتحادِ لغرض إقامة دورةٍ للإشراف لمدة ثلاثة أيام.

واشار الى ان الدورة ستسهم في زيادة خبراتهم في الإشراف على المبارياتِ والتعامل مع أحداثها ومع بقية الملاكات التدريبيّة واللوجستيّة والإعلاميّة بهدفِ قيادةِ المبارياتِ إلى الأمان.

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