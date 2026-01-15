تغيير ملعب القوة الجوية والطلبة لصيانة ملعب المدينة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن نقل المباريات الخاصة بفريقي القوة الجوية والطلبة الى ملعب ديالى.

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظرا لعدم اكتمال جاهزية ملعب المدينة الدولي في الوقت الحالي، والمخصص لاستضافة مباريات ناديي القوة الجوية والطلبة، وبناءً على مخاطبات رسمية مقدمة من الناديين تقرر نقل مباراة الطلبة مع الميناء الى ملعب ديالى والمقررة ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق".

وأضاف "كما تقرر نقل مباراة القوة الجوية مع الشرطة إلى ملعب ديالى ضمن الجولة ذاتها".

وكان ملعب المدينة الدولي في بغداد خضع من قبل وزارة الشباب والرياضة الى عملية صيانة بعد ان شهد تلف في ارضيته وتراكم المياه على ارضية الملعب ورداءة عشبه.