تغيير ملاعب وتوقيتات ثلاث مباريات ببطولة كاس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يوم الاثنين، تغييرَ ملاعب وتوقيتات عدد من مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس العراق.

وذكر بيان من لجنة المسابقات ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مباراة القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بدلاً من توقيتها السابق، وتقام في ملعب القوة الجوية.

وأضاف أن مباراة الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.

أما مباراة نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند الساعة الثالثة إلا ربع حسب البيان.