تغيير مكان وموعد مباراة القوة الجوية والطلبة

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، تغيير موعد ومكان إقامة مباراة فريقيّ القوة الجوية والطلبة لكرة القدم، بسبب أعمال الصيانة في ملعب الشعب الدولي.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مباراة القوة الجوية والطلبة في الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز المقرر إقامتها يوم غدٍ الجمعة، ستكون في ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ الساعة الخامسة عصراً، بدلاً من ملعب الشعب الدولي، بسبب وجود أعمال صيانة في الملعب وتوقفه عن استقبال المباريات في الأدوار المقبلة.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز بإقامة مباراتان في الساعة الخامسة عصرا، ويضيف ملعب الديوانية مباراة فريقه نادي الديوانية مع ضيفه فريق نادي الميناء، وفي المباراة الثانية التي تقام على ملعب الكفل يلتقي فريقا نادي القاسم وضيفه نادي نفط الوسط.