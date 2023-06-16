تغيير "مفاجئ" بلقاء العراق في بطولة كأس العالم لسلة الكراسي

شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراق الوطني لسلة الكراسي نظيره الإماراتي يوم غدٍ السبت في مباراته الخامسة والاخيرة في مونديال كأس العالم المقامة حاليا في مدينة دبي الإماراتية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي عباس وناس لوكالة شفق نيوز، "لقد حصل تغييراً في جدول مباريات الجولة الأخيرة لمونديال كأس العالم الجارية احداثها حاليا في دولة الإمارات العربية إذ سيلعب منتخبنا مع شقيقه الإماراتي بدلا من المنتخب البرازيلي في لقاء يوم غد السبت".

وأضاف وناس ، ان "اجراءات جديدة قد حصلت في جدول المباريات الاخيرة وعلى اثر ذلك سيقابل منتخبنا الوطني نظيره الاماراتي في مباراة يوم غد السبت"، موضحاً ان "اللجنة المنظمة للبطولة ابلغتنا بشكل مفاجىء بقرار التغيير ليصدر الجدول الاخيرة والمتضمن ملاقاة الفريق العراقي لمنافسه الاماراتي بدلا من البرازيل الذي كان متفقاً عليه سابقاً".

وكان المنتخب العراقي خسر في آخر مبارياته ضمن البطولة أمام نظيره الهولندي بنتيجة 88-29 نقطة.