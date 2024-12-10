تغيير في توقيت وموعد مباراة زاخو والنفط بدوري النجوم

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم عن تغيير موعد المباراة الأخيرة من الجولة 11 لدوري النجوم.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ عدلت لجنة المسابقات موعد مباراة فريقي النفط و زاخو ضمن منافسات الجولة 11 من المرحلة الأولى للمسابقة إلى يوم الخميس الموافق 12 كانون الثاني بدلا من يوم الجمعة 13 من الشهر الحالي.

كما تقرر تغيير توقيت المباراة وإقامتها في الساعة السابعة والنصف مساءً بدلاً من الساعة 2:30 على ملعب الكرخ.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ11 في دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات في الكوت والنجف وكربلاء.