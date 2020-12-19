تغيير في توقيتات مباريات دوري الكرة الممتاز العراقي

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في التطبيعية، يوم السبت، تغيير توقيتات المباريات الآتية ضمن الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مباراة فريق القاسم أمام نفط البصرة ستكون من الساعة السادسة والنصف مساءً إلى الساعة الثانية من بعد الظهر، لعدم إصلاح العطل الموجود في ملعب الكفل الدولي.

وأوضح أن تم أيضاً تغيير موعد مباراة القوة الجوية أمام السماوة من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، وكذلك تغيير مباراة الشرطة أمام الكرخ من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، لعدم وجود منازع إضافية في ملعب الشعب الدولي ببغداد.