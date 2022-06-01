تغيير جدول مباريات المنتخب السلوي العراقي بتصفيات اسيا بسبب تأشيرة فلسطين

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، أن مباراة العراق والكويت تاجلت الى وقت اخر بسبب تاخير المنتخب الكويتي عن الحضور الى فلسطين مكان اقامة منافسات التصفيات الاسيوية.

وقال خالد نجم عضو اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، "لقد كان تأخير المنتخب الكويتي هو لعدم حصوله بالوقت المناسب لتاشيرة الدخول الى فلسطين، ما استدعى لاجراء تغييرات في الجدول".

واضاف انه "بسبب هذا التاخير تقرر اقامة لقاء منتخبنا مع المنتخب الفلسطيني يوم غد الخميس بدلا من لقاء العراق والكويت".

واشار الى ان "مباراة منتخبنا الوطني ستكون يوم غد الخميس مع المنتخب الفلسطيني عند الساعة 7:00 مساءً، وسيخوض مباراته الثانية بعد غد الجمعة امام المنتخب الكويتي وستجري مباراة المنتخب الكويتي مع المنتخب الفلسطيني يوم السبت المقبل وبنفس التوقيت"، مبينا ان "المنتخب العراقي كان قد وصل الى فلسطين بالوقت المحدد قادما من الاردن بعد اقامته معسكرا تدريبيا هناك خاض خلاله مباراتين وديتين فاز بهما على نظيره الاردني".