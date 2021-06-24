تغيير توقيت لقاء الزوراء ونفط الوسط في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تغيير موعد مباراة الزوراء أمام نفط الوسط، المقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة بين الفريقين ستقام في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، بدلا من الساعة التاسعة والنصف مساءً كما كان مقرراً.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 32، برصيد 72 نقطة يليه فريق نادي الشرطة 62 نقطة وهو نفس رصيد فريق الزوراء الذي يحل ثالثا بفارق الاهداف.