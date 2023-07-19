تغيير توقيت في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم تغيير توقيت مباراة فريقي الكهرباء والنفط ضمن مبارياتِ الجولةِ الثامنة والثلاثين للدوري الممتاز من موعدها السابق السابعة وخمس عشرة دقيقة إلى الساعةِ التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل في ملعب الشعب الدولي.

وتقام يوم غد الخميس، أربع مواجهات من منافسات الجولة الأخيرة (38) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

ويستهل المواجهات، فريقا نوروز وضيفه القوة الجوية عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب السليمانية، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي الديوانية ونفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السادسة عصراً.