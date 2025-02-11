تغيير تسمية بطولة كأس "أساطير الخليج" وتأكيد موعد انطلاقها

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تغيير إسم بطولة كأس أساطير الخليج إلى كأس الخليج لقدامى اللاعبين.

وحدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وفقاً لبيان لوكالة شفق نيوز، المدة من 20-24 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق البطولة التي ستحتضنها دولة الكويت.

كما كشف الاتحاد الخليجي، تعليمات البطولة حيث اشترطت أن يكون عمر اللاعبين المشاركين 40 عاماً فما فوق ومدة المباراة 40 دقيقة، مدة كل منهما 20 دقيقة بينهما استراحة.

وأشار الاتحاد، إلى اعتماد نظام 11 لاعباً لكل منتخب، مع تبديلات مفتوحة، فضلاً عن استبعاد تطبيق تقنية الـVAR في البطولة.