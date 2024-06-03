تغيير التوقيتات.. اتحاد الكرة العراقي يكشف مواعيد الدوريات للمواسم المقبلة

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الاثنين، عن إجراء تغيير لمواعيد انطلاق وانتهاء الدوريات الكروية للمواسم المقبلة، مؤكداً أن دوري نجوم العراق الحالي سينتهي بموعده المقرر.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "دوري نحوم العراق للموسم المقبل 2024-2025، سيبدأ في يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وينتهي في بدايات شهر حزيران/ يونيو من العام 2025".

وأضاف "الاتحاد العراقي سيعمل بالتنسيق مع رابطة لاليغا الإسبانية على تقديم انتهاء الدوري وتجنب التأخير".

وتابع أن "دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 سينطلق في يوم 15 آب/ أغسطس من العام 2025 وينتهي يوم 15 آيار/ مايو من العام 2026".

وأكد درجال أن "هذا البرنامج نعمل عليه من أجل انطلاق وختام الدوريات في أوقات مناسبة تتماشى مع باقي دول العالم المتطورة"، مشيراً إلى أن "دوري نجوم العراق للموسم الحالي سينتهي في موعده المحدد".