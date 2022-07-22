تغييرات في خريطة دوري "الناشئين" العراقي بعد انسحاب الجوية

شفق نيوز / أجرت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، جملة تعديلات في دوري الناشئين الممتاز، من بينها إلغاء نظام المجموعتين وإقرار نظام الدوري العام للفرق الخمسة المشاركة، وذلك بعد قرار فريق القوة الجوية الانسحاب من البطولة.

وأسفرت قرعة نهائيات الناشئين التي جرت في السليمانيّة، عن وقوع الشرطة في المجموعة الأولى إلى جانب ناديي الميناء والقوة الجوية (انسحب)، وضمت المجموعة الثانية فرق الزوراء والنجف ونوروز.

وجرت قرعة دوري الناشئين الممتاز بإشراف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي.

ويلاقي الشرطة نظيره الميناء، اليوم في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب نادي البيشمركة، بينما يلاقي الزوراء فريق نوروز على ملعب نوروز في الخامسة والربع.

وأشرف على القرعة التي جرت أمس الخميس، في السليمانية عضوا لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، نجم الأوسي، وعلي عبيس، إضافة لكروان محمد رئيس الاتحاد الفرعي في السليمانية.