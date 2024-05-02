تغييرات طفيفة في ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ شهدت قائمة فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم تغييرات طفيفة بالمراكز بعد انتهاء مباريات الجولة 25 من المنافسات.

وحافظ فريق الشرطة على صدارته في ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء الجولة 25 برصيد 56 نقطة، بينما ظل فريق القوة الجوية بالوصافة برصيد 53 نقطة، كما تمسك الزوراء بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة، ثم زاخو بالمركز الرابع برصيد 43 نقطة، وبالمركز الخامس فريق النجف برصيد 40 نقطة.

وجاء دهوك بالمركز السادس برصيد 39 نقطة، ونوروز سابعاً برصيد 37 نقطة، والنفط بنفس رصيد نوروز بالمركز الثامن بفارق الأهداف، ثم الحدود بالمركز التاسع برصيد 36 نقطة، ونفط ميسان بالمركز العاشر بـ33 نقطة.

وحلّ الطلبة بالمركز 11 برصيد 31 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بقرار اتحاد كرة القدم لارتباط عدد من لاعبيه بالمنتخب الأولمبي العراقي في بطولة كأس آسيا الجارية حالياً في قطر، والكهرباء بالمركز 12 برصيد 28 نقطة، يليه الميناء بالمركز 13 برصيد 27 نقطة، ويأتي الكرخ بالمركز 14 برصيد 24 نقطة، ثم كربلاء بالمركز 15 برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الكرخ.

وفي المركز 16 يأتي فريق أربيل برصيد 23 نقطة، وفريق نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 22 نقطة، ثم القاسم بالمركز 18 برصيد 18 نقطة، وأمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 17 نقطة، وأخيراً نفط الوسط بالمركز الـ20 برصيد 11 نقطة.