تغييرات طفيفة بالمراكز.. قائمة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد الجولة الـ 13

شفق نيوز/ تصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 023-2024، بعد انتهاء الجولة الـ 13 برصيد 33 نقطة يليه فريق الشرطة بالوصافة برصيد 29 نقطة ويأتي الزوراء ثالثا برصيد 24 نقطة.

ويتضمن الترتيب الذي شهد تغييرات طفيفة، وجود فريق دهوك في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ثم فريق نوروز خامسا بـ20 نقطة وفريق نفط ميسان سادسا برصيد 19 نقطة، يليه فريق الحدود سابعا بـ19 نقطة بفارق الأهداف عن نفط ميسان، و بالمركز الثامن فريق النفط برصيد 18 نقطة، ثم فريق الطلبة تاسعا برصيد 17 نقطة، فالكهرباء عاشرا برصيد 16 نقطة.

أما المركز الـ 11 فتواجد فيه نادي زاخو بنفس رصيد الكهرباء ويتخلف عنه بالأهداف، ويأتي الميناء بالمركز الـ 12 برصيد 15 نقطة يليه نفط البصرة بالمركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، واربيل بالمركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، والنجف بالمركز الـ 15 بنفس رصيد اربيل لكن يتخلف عنه بالأهداف، ويأتي الكرخ بالمركز الـ 16 برصيد 12 نقطة ،والقاسم بالمركز الـ 17 بنفس رصيد الكرخ لكن بفارق الاهداف، ثم امانة بغداد بالمركز الـ 18 برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الكرخ والقاسم، وكربلاء بالمركز الـ 19 برصيد 10 نقاط، واخيرا نفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 6 نقاط.