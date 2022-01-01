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تغييرات إدارية في نادي الميناء وحنون قريب من الرئاسة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-01T13:56:43+0000
تغييرات إدارية في نادي الميناء وحنون قريب من الرئاسة

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الميناء محمد جابر، يوم السبت، ان اجتماعاً حاسماً سيعقد الاسبوع المقبل يتمخض عنه تغييرات إدارية في النادي.

وقال جابر لوكالة شفق نيوز "أنا أؤمن بالديمقراطية ولست متمسكاً بكرسي الرئاسة وسأتنازل عنه في حال اتفقت الإدارة على ذلك، وأنا لم أقصر بعملي لكن الوضع المادي الصعب هو من أثّر على النادي وانعكس سلبا على نتائج الفريق الكروي".

وبين ان "نسبة كبيرة من أعضاء ادارة الميناء يطالبون بعودة جليل حنون الرئيس السابق والعضو الحالي للرئاسة بدلا مني وانا لا امانع اذا تم الاتفاق على أي قرار يتخذ بالتصويت".

واضاف "لقد عملت امين للسر لنادي الميناء حين كان جليل حنون رئيسا للنادي".

ويحتل فريق نادي الميناء لكرة القدم المركز التاسع عشر برصيد عشر نقاط في تسلسل الدوري الممتاز.

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