تغييرات "حاسمة" على دوري نجوم العراق لضمان استمرارية المنافسة

شفق نيوز– بغداد

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد يدرس اعتماد آلية جديدة لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025–2026، وذلك عقب الاجتماع المشترك الذي عقد مع رؤساء وممثلي أندية الدوري.

وقال بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن أغلبية أندية دوري نجوم العراق توافقت مع المقترح الأول، الذي يتضمن استمرار مباريات الدوري مع السماح لكل نادٍ بإضافة خمسة لاعبين، على أن يكون من بينهم لاعبان محترفان كحد أقصى وثلاثة لاعبين محليين، مع إمكانية أن يكون أحد المحترفين حارس مرمى، إلى جانب استثناء اللاعبين المحترفين من شرط التصنيف الدولي لمنتخبات بلدانهم، مع الإبقاء على عدد اللاعبين المحترفين داخل أرض الملعب عند ستة لاعبين.

وبين أن هذا المقترح يهدف إلى ضمان استمرارية منافسات الدوري خلال فترة استدعاء لاعبي المنتخب الوطني، استعداداً للمباراة الأخيرة في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق من منتصف شهر آذار وتستمر حتى الأول من نيسان 2026، حيث من المقرر أن تخوض الأندية خلالها ثلاث جولات، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

وأشار بحر العلوم إلى أن نتائج التصويت أظهرت موافقة 13 نادياً على المقترح الأول، مقابل تأييد ناديين للمقترح الثاني، في حين رفض نادٍ واحد كلا المقترحين، ولم يُبدِ نادٍ آخر موافقته على أي منهما.

وأكد بحر العلوم، أن اعتماد هذه التعديلات يتطلب مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، ولاسيما ما يتعلق بتغيير لوائح مسابقة دوري نجوم العراق، بما ينسجم مع التعديلات التي حظيت بموافقة النسبة الأكبر من الأندية، سواء في ما يخص عدد اللاعبين المسجلين أو عدد اللاعبين المحترفين، إضافة إلى السماح بتسجيل حارس مرمى محترف عند الحاجة.