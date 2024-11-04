تغيرات في ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السادسة

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 14 نقطة، يليه فريق القوة الجوية في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما حل فريق الكهرباء ثالثًا بنفس رصيد القوة الجوية، لكن بفارق الأهداف.

وجمعت ثلاث فرق 11 نقطة، حيث جاء فريق النفط في المركز الرابع بفارق الأهداف، يليه نفط ميسان في المركز الخامس، وفريق أربيل في المركز السادس.

كما حققت ثلاث فرق 10 نقاط، حيث جاء فريق الطلبة في المركز السابع، ثم الزوراء في المركز الثامن، وفريق الكرمة في المركز التاسع.

وجاء فريق زاخو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، وبنفس عدد النقاط حل فريق كربلاء في المركز 11 بفارق الأهداف.

بينما جاء فريق القاسم في المركز 12 برصيد 8 نقاط، يليه فريق نوروز في المركز 13 بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف، فيما احتل فريق الكرخ المركز 14 برصيد 7 نقاط، ثم النجف في المركز 15 برصيد 6 نقاط.

وجاء فريق الميناء في المركز 16 بنفس رصيد النجف، لكن بفارق الأهداف، بينما حل فريق دهوك في المركز 17 برصيد 5 نقاط.

وأخيرًا جاء فريق نفط البصرة في المركز 18 برصيد 3 نقاط، وفريق ديالى في المركز 19 بنقطة واحدة. وأخيرًا، حل فريق الحدود في المركز 20 بدون نقاط.