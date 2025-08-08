تغريم يامال وإيقاف فليك.. عاصفة عقوبات تطال برشلونة

شفق نيوز- متابعة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الجمعة لائحة عقوبات على نادي برشلونة ولاعبيه، وجهازه الفني، بسبب انتهاكات وقعت خلال مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، في نصف نهائي البطولة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فرض يويفا غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو على كل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، نجمي هجوم برشلونة، لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات، حيث لم يصلا إلى مركز المراقبة فورًا بعد المباراة، مخالفين بذلك لوائح مكافحة المنشطات.

كما عوقب المدير الفني هانز فليك ونائبه ماركوس سورج بغرامة قدرها 20 ألف يورو لكل منهما، مع إيقافهما لمباراة واحدة في مسابقات يويفا، بسبب انتهاكهما المبادئ العامة للسلوك والقواعد الأساسية للسلوك اللائق.

وعلى صعيد النادي، فرض يويفا غرامة بقيمة 5250 يورو على برشلونة بسبب إلقاء أشياء داخل الملعب، و2500 يورو إضافية لإشعال الجماهير الألعاب النارية.

وأكدت الصحيفة أن جميع العقوبات ستُطبق فورًا، مما سيؤثر على المباراة الأوروبية القادمة لبرشلونة، والتي ستُلعب بدون وجود فليك وسورج على دكة البدلاء.