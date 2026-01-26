تغريم نادي أربيل 25 مليون وحرمان جماهيره لمباراتين

شفق نيوز- أربيل

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، حرمان جماهير نادي أربيل من حضور مباراتين على أرضهم مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون مليون دينار عراقي.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذه العقوبة والغرامة المالية تأتي بسبب اعتداء جماهير نادي أربيل، على طاقم التحكيم ولاعبي نادي الطلبة برمي القناني والحجارة والعصي وتحطيم كراسي الملعب.

كما وجهت لجنة الانضباط، المنسق الأمني بضرورة الالتزام بإجراءات التفتيش ومنع إدخال الممنوعات مستقبلاً.

وكان نادي الطلبة قد حقق الفوز على نادي أربيل بهدفين نظيفين في مباراة جرت ضمن الجولة 14 على ملعب فرانسو حريري.

ويتصدر أربيل ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز الرابع برصيد 26 نقطة.