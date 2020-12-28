تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

شفق نيوز/ قررت لجنة الإنضباط في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاثنين، معاقبة لاعب نادي القوة الجوية لؤي العاني بالإيقاف اربع مباريات وغرامة قدرها 4 ملايين دينار.

وقال هشام محمد الناطق باسم الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار لجنة الانضباط هو قرار قطعي وغير قابل للإستئناف".

واضاف ان "العقوبة جاءت العقوبة على حالة تجاوز لاعب نادي القوة الجوية لؤي العاني تجاه لاعب نادي النجف المحترف تالا في مباراة فريقي النجف والقوة الجوية بعد حالة بعيدة عن الذوق الرياضي (بصق) في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة".